Ministr vnitra Jan Hamáček jednal včera v Plzni se zástupci policie o problémech s ubytovnami a činností pracovních agentur. Podle něj by agentury měly přispívat do fondu, ze kterého by se financovaly návraty cizinců do zemí jejich původu. Měly by také přijmout větší odpovědnost za chování svých pracovníků.

