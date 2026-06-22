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Bývalou advokátku Sukovou i její dceru poslal soud do vězení, klienty měly připravit o desítky milionů

Krimi | Soudy
Městský soud v Praze poslal v pondělí advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou na sedm a 5,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Zároveň oběma zakázal činnost v advokacii na deset let. Podle nepravomocného verdiktu zpronevěřily ženy klientům celkem přes 161 milionů korun, policie peníze nedohledala. Suková navíc část klientů podvedla, když si od nich kvůli svým finančním problémům půjčovala peníze pod příslibem zúročení vkladu. Zatímco Suková se k trestné činnosti přiznala, Marešová trvá na tom, že o ničem nevěděla.
video: iDNES.tv
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