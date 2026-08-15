Hasiči bojují s požárem trávy v chatové oblasti v Brně-Obřanech
Hasiči využívají při hašení také vrtulník. Policisté uzavírají nejbližší komunikace.
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Hasiči bojují s požárem trávy v chatové oblasti v Brně-Obřanech
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