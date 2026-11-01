Hasiči likvidovali požár hotelu Hořec
V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a dohašují skrytá ohniska. Řekl to mluvčí hasičů Petr Svoboda. Zdravotničtí záchranáři při požáru ošetřili tři lidi. Hasiči z hotelu, který vznikl v roce 1908, evakuovali 35 lidí. Útočiště evakuovaní našli v protějším hotelu.
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