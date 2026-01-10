Hasiči museli dovážet vodu, zamrzly jim hydranty

Záběry ze sobotního požáru v ulici Polská v Trutnově. Práci hasičům komplikovalo sněžení i mráz. Kvůli zamrzlým hydrantům museli dovážet vodu na požářiště z čerpacích stanovišť cisternami. S ohledem na počet jednotek platil v noci 3. stupeň požárního poplachu.
video: HZS
