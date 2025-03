VIDEO: Dva roky unikali vězení, teď je vypátrali kriminalisté Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalisté 10. OOK Prahy I po dvou letech vypátrali rodinu, která se vyhýbala nástupu do vězení, kde si měli odpykat tresty za krácení daní se škodou za bezmála třicet milionů korun. Šedesátiletý muž, jednapadesátiletá žena a jejich třiatřicetiletá dcera, byli odsouzeni za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, jelikož v letech 2016 - 2018 zkrátili na daních přes šestadvacet milionů korun. V roce 2023 měli všichni tři nastoupit do výkonu trestu, ale tak se nestalo. Otec rodiny před nástupem uprchl do Itálie a obě ženy si žádaly o opakovaný odklad ze zdravotních důvodů. Hledaný byl v na základě operativního šetření kriminalistů z 10. oddělení v Itálii vypátrán a mezinárodní spoluprací došlo k jeho zadržení. Den předtím, než mělo dojít k extradici z Itálie do Čech, tak si hledaný odstranil sledovací zařízení a italské justici uprchl. V únoru letošního roku odsouzená jednapadesátiletá žena po uplynulém odkladu do věznice nenastoupila, a tak si pro ni došli kriminalisté a to na základě vydaného příkazu dodání do výkonu trestu. Ve věznici tak v současné chvíli již odpykává svůj pětiletý trest. O měsíc později měla nastoupit i její dcera, která se tomu také vyhýbala a neučinila tak. Detektivové z oddělení pátrání v tu dobu získali několik poznatků, dle kterých zjistili, že by se na území ČR měl pohybovat i hledaný otec, který uprchl italské justici. Dalším operativním šetřením zjistili, v jakém vozidle se pohybuje a po zjištění jeho přesné polohy, za ním vyslali hlídku z pohotovostní motorizované jednotky, která ho na cestě zastavila. Hledaný muž se při kontrole prokázal cizím občanským průkazem a vydával se tak za někoho jiného. Policisté však během chvíle odhalili jeho pravou totožnost a omezili jej na osobní svobodě. Při následné kontrole ve vozidle nalezli přes jeden milion korun v hotovosti a po provedení dalších procesních úkonů muž putoval rovnou do věznice, kde si již odpykává šestiletý trest, stejně jako jeho dcera, která byla kriminalisty vypátrána necelou hodinu po něm.

video: Policie ČR