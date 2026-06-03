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Hodonín pokračuje v obnově po tornádu

Krimi
Čtvrť Bažantice v Hodoníně se po ničivém tornádu v roce 2021 dočkala další etapy obnovy. Vznikl tu park s víceúčelovou travnatou plochou pro sport i rekreaci, workoutovým hřištěm či lezeckou stěnou. Další projekty jsou před dokončením či v přípravě.
video: iDNES.tv
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