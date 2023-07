VIDEO: Holčička stála v okně ve 4. poschodí a volala o pomoc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Holčička stála v okně ve 4. poschodí a volala o pomoc

Karvinští strážníci spěchali k jednomu z domů, kde v okně ve 4. poschodí stála malá holčička, plakala a volala o pomoc. Policistovi se ji podařilo odlákat od okna ke vstupním dveřím, kde s ní hovořil a uklidňoval do doby, kdy se objevila matka. Ta si poté, co dívenka usnula, odskočila do obchodu. Jenže holčička se záhy probudila.

video: MP Karviná