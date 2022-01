VIDEO: Policistům ujížděl i příkopem, na silnici už nevyjel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policistům ujížděl i příkopem, na silnici už nevyjel

Ve středu odpoledne pronásledovali policisté pohotovostní motorizované jednotky řidiče motorového vozidla, který hlídce odmítl zastavit a podrobit se silniční kontrole. Místo toho sešlápl plynový pedál a vysokou rychlostí pokračoval Dobronickou ulicí směrem na Kunratice. V průběhu jízdy několikrát ohrozil ostatní účastníky silničního provozu jízdou v protisměru či nebezpečným předjížděním. Osudným se řidiči po několika kilometrech pronásledování stal kruhový objezd Vídeňská a Dobronická v Praze 4, na kterém nezvládl řízení, a pří výjezdu vjel do příkopu. Ani tam se nevzdal a pokračova v jízdě několik desítek metrů po trávě mimo vozovku. V další jízdě mu však zabránili policisté a muž následně skončil v poutech. Policisté pak zjistili důvod jeho jednání. Za volantem totiž neměl co dělat, neboť má soudem zakázáno řízení, a to až do února 2023.

video: Policie ČR