Hradecký krajský soud řeší případ znásilnění školačky

Před Krajským soudem v Hradci Králové stanul Radim K., obžalovaný ze znásilnění malé školačky. Podle spisu loni v září vylákal dívku od zadního vchodu základní školy a zatáhl ji do keřů. Dvacet dnů předtím obtěžoval z auta jinou dívku, což žalobce vyhodnotil jako výtržnictví. Oběma bylo do 10 let.

video: iDNES.tv