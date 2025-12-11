Hromadná nehoda na D56 u Ostravy. Nákladnímu autu se dřevem praskla pneumatika
Dálnice D56 nedaleko Ostravy byla od čtvrtečního rána v obou směrech uzavřena kvůli vážné nehodě u Paskova. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek praskla pneumatika, narazilo do vedle jedoucí dodávky a do svodidel. Náklad se částečně vysypal do protisměru, kde do kulatiny narazila tři auta.
01:37
Na železniční stanici Jihlava - město se vrátily vlaky. Ve zkušebním provozu
Domácí14. 12. 2025 15:54
00:27
Zelenskyj přiletěl do Berlína na jednání o mírovém plánu
Zahraniční14. 12. 2025 15:10
00:51
V ukrajinském Charkově navštěvují děti podzemní školu
Zahraniční14. 12. 2025 14:56
00:37
Na českobudějovickém Výstavišti měli největší show krampuslauf
Domácí14. 12. 2025 13:34
03:40
Na ministerstvech se krade po miliardách, obvinil končící vládu Gregor
Domácí14. 12. 2025 13:30
01:24
Ženu v Praze přepadl násilník ve sdíleném autě
Krimi14. 12. 2025 12:44
01:13
Střelba na pláži v Sydney. Zemřelo 12 lidí, včetně jednoho z útočníků
Zahraniční14. 12. 2025 11:18
01:53
Na kamnech si s dětmi čteme pohádky
Domácí14. 12. 2025 10:58
01:24
Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo dvanáct lidí
Zahraniční14. 12. 2025 10:08
00:17
Policie zveřejnila záběry podezřelého ze střelby
Zahraniční14. 12. 2025 9:26
00:23
Dani Roman a Fred Fugen prolétli čelně mezi věžemi bahrajnského WTC
Zahraniční14. 12. 2025 9:00
00:55
Dronový útok na sídlo OSN v Súdánu si vyžádal šest obětí
Zahraniční14. 12. 2025 8:38
01:15
Po střelbě na univerzitě v USA zemřeli dva lidé
Zahraniční14. 12. 2025 8:30
03:54
Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček. Za 4 minuty
Technika14. 12. 2025 0:06
32:59
Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček
Technika14. 12. 2025 0:06
02:14
Styděla jsem se za práci manekýny, říká Milada Karasová
Společnost14. 12. 2025 0:06
02:37
Americké Vánoce jsou moc. Jsem pro rovnováhu ve všem, říká Gábina Partyšová
Společnost14. 12. 2025 0:06
02:28
V Brně hořel dům plný odpadků. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin
Domácí13. 12. 2025 17:44
04:16
Novým předsedou SOCDEM je Jiří Nedvěd
Domácí13. 12. 2025 16:36
00:43
Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů
Zahraniční13. 12. 2025 16:06
Následující videa
01:44
Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou
02:47
Velmi zmatené, řekl odvolací soud o popisu žalovaného skutku. Případ stíhané děkanky vrátil nižší instanci
00:52
Řidič sjel ze silnice a kamion položil na bok
00:51