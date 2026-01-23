Hromadná nehoda téměř 20 aut zastavila v pátek D1 na Vyškovsku

Krimi | KRIMI
Hromadná nehoda se stala dopoledne na 215. kilometru D1 ve směru na Brno. Podle policie tam bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na Vyškovsku uzavřená. Jeden pruh se podařilo zprovoznit před půl jednou.
video: PČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:45

V kamionu na D1 se ukrývalo osm migrantů
Krimi
23. 1. 2026 16:30
00:44

Hromadná nehoda téměř 20 aut zastavila v pátek D1 na Vyškovsku
Krimi
23. 1. 2026 16:28
00:27

Parkování na trávě a v blátě skončí. Havlíčkův Brod sídliště opraví
Domácí
23. 1. 2026 16:26
00:59

Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, nakonec boural na lesní cestě
Krimi
23. 1. 2026 16:20
03:12

Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér
Domácí
23. 1. 2026 16:18
00:50

Nebojte se peněz, říkají studenti zlínské univerzity
Domácí
23. 1. 2026 16:16
03:15

Armáda mohla Ukrajině poskytnout čtyři letouny L-159. Rozhodnout ale měla vláda, řekl Řehka
Domácí
23. 1. 2026 16:00
01:00

Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Krimi
23. 1. 2026 15:28
00:33

Už se mě to netýká, reagoval na verdikt Brzobohatý
Společnost
23. 1. 2026 15:18
03:12

Vzájemná omluva i odškodnění pro hudebníka. Poslechněte si rozsudek ve sporu Brzobohatého s Kuchařovou
Společnost
23. 1. 2026 15:10
00:54

Špindl se chystá na Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen
Domácí
23. 1. 2026 15:10
00:52

Nevěděla jsem, zda se dožiju čtyřicítky, přiznala seriálová Alžběta II.
Společnost
23. 1. 2026 14:52
00:50

Dárek pro Putina vybral 35 milionů korun ani ne za 48 hodin
Domácí
23. 1. 2026 14:04
00:59

Poslední rozloučení s Ladislavem Samohýlem ve Zlíně
Domácí
23. 1. 2026 13:16
00:34

Raději po čtyřech. Chodec nechtěl na náledí riskovat
Zahraniční
23. 1. 2026 13:04
00:55

V Ústí nad Labem frčí levné obědy z dodávky
Domácí
23. 1. 2026 13:00
01:04

Kamčatka čelí sněhové paralýze, Moskva vysílá pomoc
Zahraniční
23. 1. 2026 13:00
00:34

Start jako z hororu. Edmonton dostal od Pittsburghu tři góly za 37 sekund
Sport
23. 1. 2026 12:44
01:51

Soudce Vrchního soudu v Praze Ivan Elischer dostal v korupční kauze nepravomocně sedm let vězení
Krimi
23. 1. 2026 12:14
00:56

Jednání s USA o Grónsku brzy začnou, oznámil dánský ministr zahraničí
Zahraniční
23. 1. 2026 12:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.