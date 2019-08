VIDEO: Dělala jsem, co chtěl, a neptala se, tvrdí zapisovatelka, která Elischerovi posílala neveřejné údaje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dělala jsem, co chtěl, a neptala se, tvrdí zapisovatelka, která Elischerovi posílala neveřejné údaje

Státní zástupce vyčítá obžalovanému soudci Vrchního soudu v Praze Ivanu Elischerovi vedle snižování trestů za úplatu i to, že v letech 2013 až 2016 lustroval na základě požadavků spoluobžalovaného Nguyen Quoc Hunga řadu Vietnamců v neveřejných rejstřících, především v evidenci vězněných osob. Informace Elischer údajně získával často tak, že se obracel na další pracovníky justice, a to pod nepravdivými záminkami. Údaje mu nejčastěji posílala jeho bývalá zapisovatelka z Krajského soudu v Ústí nad Labem Marie Kožejová. Ta u soudu uvedla, že měli několik let vedle pracovního i „osobní vztah“. Elischerovi vycházela vstříc, aniž by se ho ptala, k čemu dotazované osobní údaje potřebuje. V současnosti má Kožejová na soudu zakázaný přístup do rejstříků, v nichž je možné osoby lustrovat.

video: Jiří Pánek, Tomáš Grach, iDNES.tv