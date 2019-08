VIDEO: Dva za jednoho. Kolegové se postavili za soudce Elischera, odmítli, že je ovlivňoval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dva za jednoho. Kolegové se postavili za soudce Elischera, odmítli, že je ovlivňoval

Rozhodování odvolacího senátu, kterému předsedal soudce Ivan Elischer, byla vždy kolektivní. Dnes to u pražského městského soudu řekli Elischerovi kolegové Ľubomír Klimáček a Tome Frankič. Odmítli také, že by je Elischer tlačil k nějakému konkrétnímu rozhodnutí. Elischer čelí obžalobě z ovlivňování některých odvolacích řízení, hrozí mu až 12 let vězení.

video: Jiří Pánek, Tomáš Grach, iDNES.tv