Elischerova obhájkyně: Sedm let vězení není pozitivní informace, odvoláme se

Krimi | Soudy
Soudci pražského vrchního soudu Ivanu Elischerovi uložil v pátek soud sedm let vězení a peněžitý trest ve výši zhruba 1,1 milionu korun. Další milion má Elischerovi propadnout z bankovního účtu. Soud muže uznal vinným z přijímání úplatků, zneužití pravomoci, nadržování a neoprávněného přístupu do počítačového systému. Elischerova známého Nguyen Quoc Hunga, který ho podle obžaloby k trestné činnosti navedl, potrestal odnětím svobody v délce 8,5 roku a vyhoštěním z ČR na neurčito. Verdikt není pravomocný, Elischer vinu popírá a podle své advokátky se odvolá.
