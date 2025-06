VIDEO: Jablonec obchází strach z ubytovny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jablonec obchází strach z ubytovny

Děti se chtějí ubytovně vyhnout a chodí do školy obloukem. Stěžují si učitelé i sousedi. Kvůli jablonecké ubytovně Neptun se tamní zastupitelé shodli na vzniku pracovní skupiny, která by měla rozhodnout, co s bývalým hotelem dál.

video: iDNES.tv