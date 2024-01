VIDEO: Jakub M. se u Krajského soudu v Hradci Králové zpovídá z pokusu vraždy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hradecký krajský soud otevřel případ 36letého Jakuba M., který je obžalovaný z pěti trestných skutků. Loni v květnu na nádraží ve Vrchlabí napadl tři lidi. Vyhrožoval své známé zabitím, jiného kopal do hlavy, když ležel. Večer pobodal třetího poškozeného. Za pokus vraždy by v souhrnném trestu mohl dostat až 18 let.

video: iDNES.tv