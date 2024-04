VIDEO: Podvodník století? Žalobce chce pro Ortinského osm let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podvodník století? Žalobce chce pro Ortinského osm let vězení

Státní zástupce Boris Havel navrhnul po přečtení obžaloby v kauze společnosti J.O. Investment pro majitele firmy Jakuba Ortinského osm let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun. Pro další dva obžalované, Petra Šorfu a Martina Hromadu, žádá šest let a desetimilionové peněžité tresty. Havel to řekl v pondělí u pražského městského soudu po přečtení obžaloby, podle které trojice podvedla více než 3700 lidí a 162 firem, ze kterých podle spisu vylákali téměř 2,4 milionu korun. Ortinský už v minulosti uvedl, že se cítí nevinen.

video: iDNES.tv