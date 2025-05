VIDEO: Mladý vrah dostal nově mírnější trest – 30 let. Doživotí bylo nezákonné, míní odvolací soud Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladý vrah dostal nově mírnější trest – 30 let. Doživotí bylo nezákonné, míní odvolací soud

Pražský vrchní soud poslal vúterý šestadvacetiletého Jakuba Tůmu na 30 let do vězení za to, že na podzim 2023 v Hradci Králové úmyslně zapálil rodinný dům. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý obyvatel domu a jeho pes. Několik dní po činu se pak Tůma pokusil zabít svědka této události. Rozhodnutí je pravomocné, muž má pouze možnost dovolání k Nejvyššímu soudu. Vinu odmítá. Odvolací senát zmírnil verdikt královéhradeckého soudu, který Tůmovi loni v listopadu uložil doživotní trest. Zrušil část rozsudku, podle kterého muž připravoval ještě jednu vraždu.

video: iDNES.tv