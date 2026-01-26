Žalobkyně znovu navrhla Cimickému maximální trest pět let vězení, obhájce pro něj žádá zproštění
Státní zástupkyně v pondělí navrhla v závěrečné řeči pro psychiatra Jana Cimického viněného ze znásilnění a vydírání pět let vězení. Protože se Cimický podle žalobkyně dopouštěl v souvislosti s výkonem lékařské profese, žádá pro něj i desetiletý zákaz činnosti. Návrh státní zástupkyně je stejný jako při prvním hlavním líčení, kdy soud Cimického nepravomocně uznal vinným. Rozhodnutí ale tehdy zrušil odvolací soud. Obhájce Cimického navrhl lékaře obžaloby zprostit. Rozhodnutí soud vynese v úterý.
