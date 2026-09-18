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„Psychiatr, který místo pomoci útočil.“ Odvolací soud potvrdil Cimickému „velmi přísný trest“ 5 let vězení

Krimi | Soudy
Za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání potvrdil v pátek odvolací soud psychiatrovi Janu Cimickému pětileté vězení a desetiletý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. Osmasedmdesátiletý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
video: iDNES.tv
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