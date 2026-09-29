Prošel jsem sebereflexí, prosím vás, abyste ke mně byli shovívaví, žádal obžalovaný galerista
Odvolací Vrchní soud v Praze v úterý projednával kauzu pražského galeristy Jana Třeštíka, který dostal u nižší instance za zpronevěru a podvody s uměleckými díly sedm let vězení. Třeštík v jednací síni připustil, že se dopustil chyb, ale odmítl, že se dopouštěl úmyslné trestné činnosti. Způsobenou škodu nahradil a soud žádal při ukládání případného trestu o shovívavost.
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