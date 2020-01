VIDEO: Případ sanitáře Oplištila. Únos holčičky skončil znásilněním a vraždou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před třiceti lety, 3. ledna 1990, opustil Jaroslav Oplištil díky prezidentské amnestii brány věznice. O čtyři měsíce později unesl z nemocnice půlroční Barborku, znásilnil ji a zardousil. Pedofila poslal soud do vězení na 25 let. Po vykonání trestu byl umístěn do psychiatrické nemocnice. Teď žádá soud, aby ho z ústavu propustil.

video: iDNES.tv