VIDEO: Jeden zabavil obsluhu, druhý kradl. Pak se zloděj divil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeden zabavil obsluhu, druhý kradl. Pak se zloděj divil

Policie hledá dva muže, kteří v jednom z ostravských obchodů s elektronikou před několika dny vykradli trezor, odkud zmizelo zhruba deset tisíc korun. Jeden z nich nejprve zabavil obsluhu a druhý vnikl do zázemí obchodu, kde kradl. Peníze si ukryl do vesty. Pak dělal překvapeného a uraženého a zcela odmítal, že by prostory prodejny opustil.

video: PČR