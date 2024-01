VIDEO: Odvolací soud potvrdil podnikateli Kubíčkovi za miliardový podvod 8 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odvolací soud potvrdil podnikateli Kubíčkovi za miliardový podvod 8 let vězení

Za podvedení téměř osmi tisíc investorů půjde podnikatel Jiří Kubíček na osm let do vězení. Zaplatit musí devět milionů korun a deset let nebude smět působit ve vedení firem. Trest mu v úterý potvrdil odvolací pražský vrchní soud, který zamítl podnikatelovo odvolání. Muž způsobil svými podvody škodu dvě a čtvrt miliardy korun.

video: iDNES.tv