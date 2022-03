VIDEO: Opilá k nepříčetnosti? Zmocněnec rodiny usmrceného policisty obžalované řidičce nevěří Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilá k nepříčetnosti? Zmocněnec rodiny usmrceného policisty obžalované řidičce nevěří

Pražský městský soud se začal zabývat případem řidičky, která předloni v červenci způsobila nehodu, při níž zemřel policista. Nehodu původně projednával Obvodní soud pro Prahu 4, loni na podzim však rozhodl, že by mohlo být jednání ženy posouzeno přísněji. Případ proto přešel k městskému soudu. Rudovičovou přiznala, že řídila opilá. Soudu znovu popsala, že se v den nehody pohádala u bazénu s manželem, během odpoledne prý vypila asi láhev vína a nějaké vodky. Manžel ji podle její výpovědi při konfliktu uhodil, poté, co dorazili domů, se proto převlékla a odjela. Většinu děje si údajně nepamatuje, vzpomíná si až na to, jak se nad ní po nehodě na silnici u svodidel skláněl policista.

video: iDNES.tv