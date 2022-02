VIDEO: Recidivista dostal za pokus o vraždu spoluvězně příborovým nožem 10 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za pokus o vraždu spoluvězně Vrchní soud v Praze potvrdil Josefu Šafárikovi deset let vězení. Muž, který si nyní odpykává trest za předchozí trestné činy, připustil, že muže napadl. Odmítá ale, že by ho chtěl zabít. Rozhodnutí je pravomocné. Šafárik podle rozsudku loni v květnu v Horním Slavkově na Sokolovsku napadl spoluvězně zašpičatělým naostřeným příborovým nožem, přičemž mu vyhrožoval, že ho zabije. Zasadil mu šest bodných a řezných ran do ramene a hlavy. Rány nebyly hluboké, napadeného po ošetření v nemocnici lékaři propustili zpět do věznice. Podle znalců však dvě z ran mohly potenciálně smrt způsobit, tragický následek čin neměl jen díky náhodě, na níž útočník neměl vliv. (ČTK)

video: iDNES.tv