Pražský městský soud dnes poslal do předběžné vazby slovenského podnikatele Jozefa Majského, který byl na Slovensku odsouzen k devítiletému trestu vězení za vytunelování zkrachovalých nebankovních firem BMG Invest a Horizont Slovakia. ČTK to řekla mluvčí soudu Markéta Puci. Čtyřiasedmdesátiletého muže zadržela policie v úterý v pražské nemocnici na základě evropského zatykače. Státní zástupce musí do 60 dní rozhodnout, zda podá návrh na jeho předání na Slovensko.

