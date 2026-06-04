„Jsem blbej.“ Opilého řidiče hlídka chytila podruhé během tří hodin
Hned dvakrát ve stejný den policisté na Pardubicku přistihli za volantem muže pod vlivem alkoholu. Řidič, který měl navíc zákaz řízení, hlídce vždy přiznal, že před jízdou požil alkohol. Muži hrozí až jeden rok za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
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