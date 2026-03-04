K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník
Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i záchranáři museli dítě resuscitovat. Následně ho letecky transportovali do nemocnice. Policisté zadrželi jednoho člověka.
00:42
V Temelíně vyvezli z reaktoru radioaktivní palivo
Domácí4. 3. 2026 12:46
00:19
Izrael sestřelil rakety novou laserovou zbraní
Zahraniční4. 3. 2026 12:44
00:27
Tenistka Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila
Sport4. 3. 2026 12:24
01:12
Po tragické střelbě se omezeně otevřel úřad v Chřibské
Domácí4. 3. 2026 12:22
00:46
Tento počítač vám nesmí prodat, je příliš nebezpečný
Technika4. 3. 2026 12:08
00:37
K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník
Krimi4. 3. 2026 12:04
04:22
Intenzivní morální zlo, řekl soud o exprimáři, kterému potvrdil výjimečný trest 28 let
Krimi4. 3. 2026 11:46
01:08
Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí, řekl Sánchez
Zahraniční4. 3. 2026 11:36
03:14
Jak by člověk, který udělal co já, mohl neprojevovat lítost? To by byl netvor, naříkal před soudem exprimář
Krimi4. 3. 2026 11:22
00:32
Továrna v Častolovicích spustila novou linku, obyvatelé si stěžují na hluk
Domácí4. 3. 2026 10:36
00:57
Balon „přistál“ na stožáru čtvrt kilometru nad zemí
Zahraniční4. 3. 2026 10:22
05:06
Babiš prosil majitele Ryanairu a Emirates o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi
Domácí4. 3. 2026 10:10
00:55
Žháře z Hluboké zachytila kamera přímo při činu
Krimi4. 3. 2026 9:18
01:15
Během 100 hodin jsme použili více než 2000 kusů munice, řekl admirál Cooper
Zahraniční4. 3. 2026 8:04
01:53
Introducing Armor Mini 20T Pro: World’s First 5G Thermal Mini Rugged Phone
Technika4. 3. 2026 0:06
00:26