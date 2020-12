VIDEO: Kamerový záznam napadení hokejového fanouška v Havířově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kamerový záznam napadení hokejového fanouška v Havířově

Krajský soud v Ostravě řeší vinu bývalého člena ostrahy hokejového utkání v Havířově, který loni v říjnu napadl silně opilého fanouška, kterého předtím vyvedl mimo zimní stadion. Kvůli urážkám mu dal facku, jenže napadený se silně udeřil do hlavy a později na silné krvácení do mozku zemřel. Útočníkovi nyní hrozí pět let vězení.

video: TV Polar