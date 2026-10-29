Rockové tričko i gesto. „Vedení soudu jsem byl nepohodlný," míní o svém trestním stíhání Kydalka
Obvodní soud pro Prahu 2 ve čtvrtek zprostil bývalého soudce pražského městského soudu Kamila Kydalku obžaloby, podle které poskytl jeden z neveřejných verdiktů v kauze Čapí hnízdo novinářům. Podle soudce Milana Rossiho mužovo jednání nebylo trestné, protože nemělo žádný zásadní dopad na projednávaný případ. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si proti němu na místě podal odvolání. Navrhoval Kydalkovi uložit peněžitý trest 80 tisíc korun.
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