Kamion najel v mlze do protisměru, ohrožoval policisty

Řidič kamionu najel u Velešovic na Vyškovsku do protisměru a málem smetl policisty. Pak se vymlouval na to, že ho ohrožoval jiný řidič. To ale popřel svědek.

video: PČR