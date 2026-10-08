Kamion s vrtnou soupravou uvázl v Praze pod mostem
Provoz ve Vídeňské ulici v Praze 4 ve středu večer značně omezil kamion, který s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. Na místo vyjely hasičské i policejní jednotky. Nikdo nebyl při nehodě zraněn, potvrdila redakci pražská policie.
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