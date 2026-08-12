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Kamiony na D1 brzdily dopravu pomalým předjížděním

Krimi | KRIMI
Moravskoslezští dopravní policisté zveřejnili video z bezpečnostní akce na dálnici D1 mezi Fulnekem a Ostravou. Nad komunikaci vypustili dron a zaměřili se na šoféry kamionů brzdící provoz. Záběry zachycují řidiče, kteří při předjíždění neměli dostatečnou rychlost a pomalou jízdou omezovali ostatní auty. Během několika hodin hlídky odhalily patnáct přestupků, za které hříšníkům na místě rozdaly pokuty v celkové výši téměř 70 tisíc korun.
video: iDNES.tv
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