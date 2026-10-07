Kamiony předjížděly kolonu na D1 záchranářskou uličkou
Volnou cestu pro záchranáře využili dva zahraniční kamionisté k předjíždění kolony. Jejich počínání na D1 před Brnem zachytil policejní dron.
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