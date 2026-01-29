Kamiony při tragické nehodě zablokovaly hasičům bezohledně záchrannou uličku

Krimi | KRIMI
S velkou bezohledností se při ranním tragickém zásahu u nehody na dálnici D1 potýkaly jednotky hasičů, mířící ke střetu dodávky s kamionem. Hasiči poté na svých sociálních sítích zveřejnili video, kde se druhá výjezdová jednotka marně snaží proplést mezi kamiony, které zatarasili cestu po průjezdu prvních dvou cisteren.
video: HZS
