Drsná kampaň SŽDC: Vždy se dobře rozhlédni!

Řidič kamionu projíždí městem, při řízení se věnuje ladění rádia, zprávě na mobilu a nekontrolovaně vjede na železniční přejezd... Ve videu jsou záběry skutečných nehod a drastické fotografie jejich následků. Další díl kampaně Správy železniční a dopravní cesty varuje před nepozorností na přejezdech. Cílem je upozornit na nutnost dodržování pravidel bezpečnosti. Riskování na trati stálo v roce 2018 bez sebevražd život 212 lidí, z toho 37 mladých do 25 let. V letošním roce zaplatilo zatím životem 106 osob, z toho 22 mladých do 25 let (údaj k 10. 7. 2019).

video: SŽDC