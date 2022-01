VIDEO: Muž hlídal, jeho parťačka ukradla ženě kabelku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž hlídal, jeho parťačka ukradla ženě kabelku

Policisté z Benátek nad Jizerou řeší případ krádeže kabelky, ke kterému došlo před dvěma měsíci v prodejně potravin v Benátkách. Zloděje se zatím nepodařilo dopadnout, a tak prosí o pomoc veřejnost. Kamery v prodejně zachytily muže, který se snaží nejprve sám sáhnout po kabelce, kterou měla starší žena zavěšenou na nákupním vozíku. To se mu nedaří, proto se o to samé po chvíli pokusí i žena, které se to již podaří a kabelku odcizí. S ní následně odchází opodál, kde si vkládá odcizenou kabelku do kabelky své a po chvíli z prodejny odchází. Pokud dvojici poznáváte, volejte policii na tel. číslo 974 877 720 nebo linku 158.

video: Policie ČR