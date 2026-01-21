Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem
Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se vyjádřil ke svému zadržení při prosincové policejní razii v jeho domě Vémoland. Řekl, jaké to bylo ve vězení. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem několika příslušníků, přitom jsem ani jednou nekladl odpor,“ říká bojovník na záznamu, který získala CNN Prima NEWS. Vémola je obviněný z organizované drogové trestné činnosti.
02:45
Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš
Domácí21. 1. 2026 20:52
01:30
Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem
Krimi21. 1. 2026 20:36
01:14
Fanoušci míří do Edenu. Slavia změří síly s Barcelonou
Sport21. 1. 2026 20:02
02:45
Ostrý slovní konflikt mezi Zdechovským a Konečnou v debatě o Ukrajině
Domácí21. 1. 2026 19:30
02:14
Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu
Domácí21. 1. 2026 16:34
00:22
Jak se mohli kochat krásou polární záře v Července na Olomoucku
Domácí21. 1. 2026 16:24
01:02
Hvězdárna zachytila polární záři nad Brnem
Domácí21. 1. 2026 16:24
02:49
Trump v Davosu: Evropa míří špatným směrem
Zahraniční21. 1. 2026 16:20
00:59
Český fanklub Barcelony nesmí mít na zápase choreo. Pocta „barcelonskému dědečkovi“ neprošla
Sport21. 1. 2026 16:16
00:51
Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení
Zahraniční21. 1. 2026 15:56
00:27
Žďár letos otevře re-use centrum za miliony
Domácí21. 1. 2026 15:38
01:33
Děti testovaly pevnost ledu hned vedle roztáté plochy
Domácí21. 1. 2026 15:38
31:24
Pád ajatolláhů v Íránu by nemusel znamenat demokracii, říká Tureček
Zahraniční21. 1. 2026 15:16
01:06
Uprchlý klokan skákal po silnici
Krimi21. 1. 2026 15:08
01:00
Kandidáty na ombudsmana jsou bývalý ústavní soudce Jirsa a právnička Kostolanská
Domácí21. 1. 2026 14:34
03:06
Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády
Domácí21. 1. 2026 14:30
01:23
Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně
Krimi21. 1. 2026 14:28
00:41
Dělník v Praze zemřel po pádu z lešení
Krimi21. 1. 2026 13:46
03:07