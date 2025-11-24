Netuka: Že je Válek prase, bych ve své SMSce zpětně asi dvakrát podtrhl
V kauze údajného vydírání v pražské nemocnici IKEM vypovídal v pondělí u soudu jako svědek kardiolog Ivan Netuka. Zmínil i svou soukromou SMSku, v níž označil ministra Vlastimila Válka nelichotivým výrazem. Zpětně by prý tuto invektivu dvakrát podtrhl.
01:01
Trailer na hru Constance
Lifestyle26. 11. 2025 0:06
43:50
POZOR VLAK: Sledovali jsme náročnou opravu Zubačky v extrémním terénu
Technika26. 11. 2025 0:06
01:50
Poklady z depozitáře: Pilotovací teodolit nepilotoval, ale zapisoval směr a sílu větru
Technika26. 11. 2025 0:06
01:35
Trump urážel demokraty a pak omilostnil dva krocany.
Zahraniční25. 11. 2025 21:38
04:44
ANO, SPD a Motoristé schválili kandidáty do vlády. Babiš předá seznam Pavlovi
Domácí25. 11. 2025 19:34
03:16
Týrání a znásilnění? Manželka užívá výrazy, kterým ani nerozumí, tvrdí obžalovaný Trump
Krimi25. 11. 2025 19:26
00:45
Manželka je hlavně moje aktivum, prohlašuje muž
Krimi25. 11. 2025 19:26
01:34
Thajka před kremací zaklepala na víko rakve
Zahraniční25. 11. 2025 19:04
00:39
Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov
Zahraniční25. 11. 2025 17:14
00:44
Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice
Domácí25. 11. 2025 16:54
00:51
Australská senátorka přišla v burce, vyvolala tím pobouření
Zahraniční25. 11. 2025 15:52
01:03
První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera
Domácí25. 11. 2025 15:46
00:15
Trojice mladíků vykrádala na Budějovicku schránky výdejních boxů
Krimi25. 11. 2025 15:30
01:34
Návleky vyvinuté v Liberci pomáhají postiženým
Domácí25. 11. 2025 15:18
01:19
Legendární hotel Artis už je minulostí. Musel ustoupit nové prodejně Lidlu
Domácí25. 11. 2025 15:00
00:53
Znič Kerčský most, nabízí ukrajinská hra
Technika25. 11. 2025 14:36
00:44
Hvězda Prciček skončila v nemocnici. Zdrogovali mě, tvrdí Tara Reidová
Společnost25. 11. 2025 13:58
00:56
Sexy Lopezová za číslo na indické svatbě inkasovala miliony
Lifestyle25. 11. 2025 13:52
Následující videa
03:36
Byla za tím nenávist až za hrob, řekl u soudu o svém údajném zastrašování kardiolog Netuka
00:42
Zraněná žena v Jeseníkách si zavolala o pomoc, její mobil ovšem udal špatnou polohu
00:29
U „vařičů“ pervitinu našli drogy, 40 kol a zbraně
01:05