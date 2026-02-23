Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor
Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu za 340 milionů korun. Státní zástupkyně viní mimo jiné bývalého primátora Martina Charváta (za ANO) a jeho někdejší náměstkyni Helenu Dvořáčkovou (dříve ANO a SPD) ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinností při správě cizího majetku.
31:09
Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik
Rozstřel23. 2. 2026 10:00
04:52
Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí, vláda je kompletní
Domácí23. 2. 2026 9:28
00:58
Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr
Domácí23. 2. 2026 9:24
00:36
Brod má opět na stole koupi kulturního domu
Domácí23. 2. 2026 8:48
01:00
motorola signature: A statement
Technika23. 2. 2026 0:06
03:41
Jak se zpěvák Marcell s designérkou Lindou popasovali s rodičovstím?
Společnost23. 2. 2026 0:06
01:57
Dádu osud zasáhl tvrdě, nadále jsme kamarádky, říká „Arabela“ Jana Pulm
Společnost23. 2. 2026 0:06
01:22
Tajemství českých Bradavic. Škola v údolí ukrývá tajnou chodbu i klamné sloupy
Domácí22. 2. 2026 18:00
00:54
Centrum Pece pod Sněžkou během jarních prázdnin
Domácí22. 2. 2026 17:00
01:15
Ozbrojený muž chtěl proniknout do Trumpova sídla, tajná služba ho zastřelila
Zahraniční22. 2. 2026 16:10
00:44
V Klatovech ukradla auto, zdrogovanou zlodějku zatkli policisté v Praze
Krimi22. 2. 2026 15:08
02:06
Liberecký kouzelník čaruje už téměř půl století
Domácí22. 2. 2026 15:00
01:10
Ženu zatkli za opuštění psa na letišti v Las Vegas
Zahraniční22. 2. 2026 13:20
02:01
Babiše vydat nemáme, řekl Vondráček. Farský připomněl etický kodex ANO
Domácí22. 2. 2026 13:16
02:01
Ruský útok zabíjel na předměstí Kyjeva. Drony zasáhly rodinné domy
Zahraniční22. 2. 2026 11:40
00:35
Obří vlny v portugalském Nazaré fascinují stovky lidí
Zahraniční22. 2. 2026 9:28
00:44
Medvědi vtrhli na sjezdovku, báli se víc než lyžaři
Zahraniční22. 2. 2026 9:26
Následující videa
00:44
V Klatovech ukradla auto, zdrogovanou zlodějku zatkli policisté v Praze
00:54
Konflikt mužů v Rudné u Prahy skončil vzájemným pobodáním
00:53
Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné či
00:19