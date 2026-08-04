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Když vidím policii, panikařím, vysvětloval motorkář

Krimi | KRIMI
perex: Policisté pronásledovali řidiče, která nezastavil na běžnou kontrolu. Vysvětlil to tím, že když vidí policii, panikaří. Ujížděl také motorkář, který skončil v poutech.
video: PČR
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