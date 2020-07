VIDEO: Žalobkyně navrhla exšéfovi Key Investments pět let vězení, stejný trest jako v dřívějším rozsudku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žalobkyně navrhla exšéfovi Key Investments pět let vězení, stejný trest jako v dřívějším rozsudku

Státní zástupkyně navrhla pět let vězení pro bývalého předsedu představenstva investiční společnosti Key Investments (KI) Daniela Brzkovského, který čelí obžalobě z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže kvůli spravování peněz klientů firmy. Pro další dvě obžalované, Kláru Fenstererovou a Alenu Šťastnou, žádá čtyřletý a tříletý trest. Trojice vinu odmítá. Všem hrozí maximálně osm let vězení. Městský soud obžalované už uznal vinnými v roce 2016, Vrchní soud v Praze ale rozsudek o dva roky později zrušil. Podřízenému soudu mimo jiné vytkl to, že správně nezjistil výši způsobené škody. Vycházel totiž z tržní hodnoty cenných papírů, která podle odvolacího senátu neodpovídá realitě. Obžaloba původně tvrdila, že obžalovaní způsobili klientům škodu nejméně 873,7 milionu korun. Žalobkyně Darja Dunajová však dnes ve své závěrečné řeči navrhla, aby soud na základě závěrů znaleckého posudku ve svém rozsudku způsobenou škodu snížil na zhruba 270 milionů korun.

