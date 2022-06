VIDEO: Dveře v kladenském paneláku nestíhaly, k dealerovi chodily zástupy lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dveře v kladenském paneláku nestíhaly, k dealerovi chodily zástupy lidí

Osmatřicetiletý muž v Kladně prodával pervitin přímo ve společných prostorách domu, a to buď na chodbě nebo ve výtahu. To mu však zatrhli kriminalisté, kteří ho za bílého dne zadrželi přímo na jedné z kladenských ulic. Muži nyní hrozí jeden rok až pět let za mřížemi.

video: Policie ČR