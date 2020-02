VIDEO: V Kladně pobodali muže. Do nemocnice ho převážel vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Kladně pobodali muže. Do nemocnice ho převážel vrtulník

V Kladně v ulici Obránců míru byl pobodán muž, vrtulník ho přepravil do nemocnice. ČTK to řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Více informací nemohl vzhledem k prověřování události sdělit. „Kriminalisté z územního odboru prověřují okolnosti případu zraněného muže, který byl letecky s bodným poraněním transportován do nemocnice,“ uvedl mluvčí.

video: iDNES.cz