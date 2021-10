VIDEO: Muž zkolaboval za volantem, oživovali ho další řidiči Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž zkolaboval za volantem, oživovali ho další řidiči

Když se šestatřicetiletý muž vracel v sobotu večer z práce domů, uviděl na sjezdu na Štěrboholskou spojku odstavené auto a v něm muže se zhroucenou hlavou. Okamžitě zastavil, rozhodl se do auta podívat a řidiči pomoct. V něm nalezl řidiče bez známek života, kterého z auta vytáhl a ihned u něj započal nepřímou masáž srdce. Krátce potom, co řidiče z vozidla vytáhl, se auto muže v bezvědomí, samovolně rozjelo a narazilo do vozu zachránce. Naštěstí u něj zastavili jiní svědci, kteří mu při resuscitaci pomáhali a zavolali na linku 155. Následně dorazil tým velitelů policie z pohotovostní motorizované jednotky, který ihned svědky u resuscitace vystřídal a pokračoval v nepřímé srdeční masáži. Jeden z policistů resuscitoval, druhý si mezitím připravil přístroj AED neboli defibrilátor, který doporučil a následně i provedl u muže jeden výboj. Záchranářům se následně podařilo muže stabilizovat a převézt do nemocnice.

video: Policie ČR