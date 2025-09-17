Kolem auta s radarem se na devadesátce řidič prohnal téměř dvoustovkou

Krimi | KRIMI
Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První si to na průtahu Karlovými Vary hasil 115, druhý o pár kilometrů dál pokořil maximálku více než dvojnásobně.
video: PČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:51

Skoncujme s nadávkami plnoštíhlým, říká iniciátorka petice proti fatfobii
Společnost
17. 9. 2025 14:30
01:30

Tempel, nezákonně odsouzený na doživotí, dostane do státu celkem téměř 10 milionů korun
Krimi
17. 9. 2025 14:28
00:28

Rakušan byl na protestu proti Ficovi
Zahraniční
17. 9. 2025 14:22
00:58

Ruské drony poškodily ukrajinské vlaky při útocích na železniční infrastrukturu
Zahraniční
17. 9. 2025 14:16
01:52

Trumpa ve Windsoru přivítala královská rodina
Zahraniční
17. 9. 2025 13:46
01:24

Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje
Domácí
17. 9. 2025 13:40
00:45

Ve Žďáře se otevře opravená ulice Žižkova, uzavřou však Brodskou
Domácí
17. 9. 2025 12:42
00:31

Velká voda brala domy. Žena musela z Domašova do porodnice v Jeseníku
Domácí
17. 9. 2025 12:38
01:22

Čínští influenceři šíří propagandu v češtině
Lifestyle
17. 9. 2025 12:34
01:47

Zubařka napadla pacientku kvůli reklamaci rovnátek
Zahraniční
17. 9. 2025 12:30
00:47

Kolem auta s radarem se na devadesátce řidič prohnal téměř dvoustovkou
Krimi
17. 9. 2025 12:22
01:13

Královská rodina se rozloučila s vévodkyní z Kentu
Společnost
17. 9. 2025 12:14
01:34

Nepodpoříme cíl, který by snižoval konkurenceschopnosti průmyslu, řekl Fiala
Domácí
17. 9. 2025 12:12
00:36

Trumpa vytočil australský novinář. Budu žalovat vašemu premiérovi
Zahraniční
17. 9. 2025 12:02
00:29

„Jdeme dlouho po fialový. Dál půjdeme spolu, ale po našem,“ říká v klipu Rakušan
Domácí
17. 9. 2025 11:40
03:17

Bylo to mé osobní selhání, omluvil se u soudu bývalý řidič tramvaje, který z vozu vykázal ukrajinskou rodinu
Krimi
17. 9. 2025 11:38
01:28

Prezident přijel na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť
Domácí
17. 9. 2025 11:18
00:30

Protestující propašovali do britského obchodu hrnky s Trumpem a Epsteinem
Zahraniční
17. 9. 2025 10:34
01:56

Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch - trailer
Lifestyle
17. 9. 2025 10:12
00:37

Protestující promítli na Windsorský hrad záběry Trumpa s Epsteinem
Zahraniční
17. 9. 2025 10:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.