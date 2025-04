VIDEO: Pronásledovaný řidič havaroval v lese na Kolínsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pronásledovaný řidič havaroval v lese na Kolínsku

Pronásledování policistům velmi dobře známého řidiče z Kolínska skončilo ve chvíli, kdy havaroval v lese. Řidič ujel 20 km při 14minutovém pronásledování, kdy místy ujížděl i rychlostí 160 km/h. Policisté použili i vyrovné výstřely, řidič ale ujížděl dál. Po dopadení odmítl test na drogy, navíc policisté zjsitili, že má několi zákazů řízení a to až do roku 2032. Kolínští policisté podali podnět na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval a vazbu na muže uvalil. Teď mu hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

video: Policie ČR