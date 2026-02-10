Ujížděl policii na elektrokoloběžce. Zastavila ho srážka s autem
10. 2. 2026 11:56 Krimi
Policisté z obvodního oddělení v Mladé Boleslavi prováděli v sobotních odpoledních hodinách dne 17. ledna dohled nad veřejným pořádkem a dohlíželi i na bezpečnost v silničním provozu, když v ulici Jičínská zpozorovali muže na elektrokoloběžce a rozhodli se ho zastavit ke kontrole. Jakmile na služebním vozidle spustili světelný výstražný systém s nápisem STOP, muž se ohlédl přes rameno a začal prudce zrychlovat. Policisté se proto vydali za mužem, protože ten na výzvy k zastavení nereagoval. Muž vjel ze silnice náhle na chodník, po kterém v jízdě pokračoval. Chvílemi jel i v protisměru v jednosměrné ulici, jinými ulicemi se proháněl tak, že z elektrokoloběžky několikrát málem upadnul. Policisté během jízdy opakovaně použili megafon, kde muže vyzývali k tomu, aby zastavil. Výzev ale neuposlechl a jeho jízda skončila na křižovatce ulic Vančurova a Na Celně, kde nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici a z boku do něj naboural. Po střetu z elektrokoloběžky upadl na zem, kde mu policisté přiložili služební pouta. Muž pak s policisty spolupracoval a poslouchal jejich pokyny. Policisté následně 51letého muže ztotožnili a vyzvali ho, aby se podrobil dechové zkoušce na přítomnost, která vyšla s negativním výsledkem. Testu na jiné návykové látky se muž odmítl podrobit a současně odmítl i odběr krve v nemocnici. Policisté muže převezli na policejní služebnu k podání vysvětlení. V dalších dnech jeho přestupkové jednání, kterého se muž dopustil, oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. Jednalo se zejména o neohleduplnou jízdu po vozovce i chodníku, nezastavení na pokyn policistů a nedání přednosti vozidlu jedoucímu po hlavní silnici.
